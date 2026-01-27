Fiumicino incrocio pericoloso tra via Giorgis e via del Faro | i possibili interventi

L’incrocio tra via Giorgis e via del Faro a Fiumicino rappresenta un punto critico per la sicurezza stradale. La zona coinvolge anche via Rodano e via Botti, e il Comune sta valutando interventi mirati per migliorare la viabilità e prevenire incidenti. Il confronto istituzionale prosegue per individuare soluzioni efficaci e durature a tutela di cittadini e utenti della strada.

Fiumicino, 27 gennaio 2026 – L’incrocio principale tra via Giorgio Giorgis e via del Faro, punto in cui convergono anche via Rodano e via Botti, torna al centro del confronto istituzionale. A discuterne è stata la commissione Lavori Pubblici, che ha analizzato criticità e possibili interventi per un crocevia definito “importante”, ma caratterizzato da geometria particolare e scarsa visibilità in immissione, elementi che lo rendono potenzialmente pericoloso. A riferirlo è Roberto Feola, presidente della commissione Lavori Pubblici, spiegando che la commissione, con il supporto degli uffici tecnici, ha approfondito una situazione ritenuta annosa e legata anche a una casistica di incidenti stradali registrati nell’area.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su Fiumicino Incrocio San Costanzo-Tavullia, incrocio pericoloso Fiumicino, dragaggio al porticciolo del Vecchio Faro: partiti i lavori per il ripristino dei fondali A Fiumicino sono iniziati a dicembre 2025 i lavori di dragaggio manutentivo dei fondali del porticciolo del Vecchio Faro, situato al Lido del Faro. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Fiumicino Incrocio Argomenti discussi: Discusso in Commissione Lavori Pubblici il pericoloso incrocio via del Faro e via Giorgio Giorgis. Nuovo viadotto tra Ostia e Fiumicino, pronto il progettoAdeguamento e messa in sicurezza della SS 296 e di via della Scafa allo svincolo con via Trincea delle Frasche ... ilfaroonline.it Qui abbiamo un incrocio wagyu x bruna alpina……allevato nel Trentino……..ed uno scrociato da piccolo….. #pornfood #fiumicino #fregene #ostia #bbq steakhouse spiedineriadocareca wagyu spiedineria spiedini braceria picanha sashi bistecca fiorentina co - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.