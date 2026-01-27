' Fiume Savio | visione progettazione sicurezza' | incontro pubblico sul Piano di assetto idrogeologico

Il Comitato alluvionati e franati di Cesena e Valle del Savio ha organizzato una serata pubblica per parlare di sicurezza idrogeologica. L’incontro si è concentrato sul nuovo Piano di assetto idrogeologico, spiegando le progettazioni e le misure di tutela per evitare nuove alluvioni e frane. La partecipazione è stata numerosa, con cittadini che hanno posto domande e richieste chiare. È stata un’occasione per capire meglio cosa si sta facendo e cosa ancora si può migliorare per proteggere il territorio.

Il Comitato alluvionati e franati di Cesena e Valle del Savio organizza una serata pubblica di informazione e confronto sul tema della sicurezza idrogeologica e sul nuovo Pai – Piano di assetto idrogeologico.L'appuntamento è per venerdì 30 gennaio alle ore 20:30 al Teatro della Parrocchia di San.

