Firma digitale e tracciabilità nei progetti FSE+ | nuove regole per Esperti e Tutor NOTA

La nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito introduce nuove regole sulla firma digitale e la tracciabilità nei progetti FSE+. Queste indicazioni operative riguardano istituzioni scolastiche, esperti e tutor, nell’ambito del Programma Scuola e Competenze 2021-2027, con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza e sicurezza nelle attività finanziate.

La nota si rende necessaria a seguito delle anomalie riscontrate nei controlli di secondo livello condotti dall'Autorità di Audit. Nella sezione "Rilevazione presenze attività" della piattaforma SIF2127, la registrazione della presenza da parte di Esperti e Tutor dovrà rispettare limiti temporali precisi: La misura punta a ridurre le difformità tra orari dichiarati e svolgimento effettivo delle attività, emerse con frequenza durante i controlli. In presenza di una firma apposta oltre i limiti previsti, il sistema richiederà il caricamento di una dichiarazione giustificativa firmata dal Dirigente Scolastico o dal Legale Rappresentante.

