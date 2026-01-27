Giuseppe Commisso è stato ufficialmente nominato presidente della Fiorentina, proseguendo la tradizione familiare. La decisione segue i messaggi della famiglia Commisso in occasione della commemorazione di Rocco, ex presidente scomparso recentemente. Questa nomina rappresenta un momento importante per il club e la continuità della gestione familiare.

Firenze, 27 gennaio 2026 - Giuseppe B. Commisso è il nuovo presidente della Fiorentina. Decisione che era nell'aria dopo i messaggi letti ieri dalla famiglia Commisso a margine della funzione religiosa in ricordo del compianto Rocco, presidente gigliato scomparso lo scorso 16 gennaio all'età di 76 anni. Da oggi la sua carica sarà occupata dal figlio Giuseppe, come comunicato dalla Fiorentina pochi minuti fa. “Porteremo avanti la Fiorentina nel nome di mio padre”. Firenze, l’addio a Rocco e un futuro targato (ancora) Commisso "Acf Fiorentina ha annunciato oggi che il consiglio di amministrazione della società si è riunito ed ha nominato Giuseppe B. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiorentina, Giuseppe Commisso è il nuovo presidente: "Seguirò le orme di mio padre

