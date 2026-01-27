Fiorentina-Como 1-1 pareggio lariano Diretta

La partita tra Fiorentina e Como, valida per i quarti di finale, si presenta come un evento importante per entrambe le squadre. La sfida si svolge in una serata particolare, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo e avanzare nella competizione. Di seguito, una panoramica delle caratteristiche principali di questa partita e delle aspettative delle due formazioni.

Poche ore prima della sfida di Coppa Italia con i lariani Giuseppe Commisso,,l figlio di Rocco è stato nominato al vertice del club viola Firenze, 27 gennaio 2026 – Fiorentina-Como vale per l'accesso ai quarti di finale, ma sarà una serata particolare. Prima di tutto per le preoccupazioni relative al campionato (i viola sono malinconicamente terzultimi), ma soprattutto perché è la prima volta di Joseph Commisso (il figlio di Rocco) come presidente del club gigliato. Il capitano viola, David De Gea, consegna un mazzo di fiori in ricordo di Rocco Commisso alla moglie Catherine al figlio Giuseppe, neo presidente viola.

