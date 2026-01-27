Fiorentina-Como 1-0 Piccoli! Diretta

In questa partita valida per l’accesso ai quarti di finale, Fiorentina e Como si affrontano in una serata importante. La sfida rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre, con l’obiettivo di avanzare nel torneo. Seguiremo gli sviluppi e i risultati di questa partita, offrendo un aggiornamento chiaro e preciso sugli eventi più rilevanti della serata.

Poche ore prima della sfida di Coppa Italia con i lariani (fischio d’inizio alle 21) il figlio di Rocco è stato nominato al vertice del club viola Un passaggio di consegne in questa foto: Rocco Commisso (presidente della Fiorentina, recentemente scomparso) e il figlio Joseph, neo presidente del club viola Firenze, 27 gennaio 2026 – Fiorentina-Como vale per l’accesso ai quarti di finale, ma sarà una serata particolare. Prima di tutto per le preoccupazioni relative al campionato (i viola sono malinconicamente terzultimi), ma soprattutto perché è la prima volta di Joseph Commisso (il figlio di Rocco) come presidente del club gigliato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Nella partita tra Bologna e Fiorentina, Mandragora e Piccoli hanno segnato per gli ospiti, mentre Pongracic è stato fermato in area.

Fiorentina-Como 1-2: gol e highlights | Serie A

Argomenti discussi: Serie A. Il Como centra il tris in casa della Lazio. Cremonese-Verona 0-0 - Aggiornamento del 20 Gennaio delle ore 00:51; Serie A, Como-Torino 6-0 e Fiorentina-Cagliari 1-2. Lecce-Lazio 0-0. HIGHLIGHTS; Serie A, Como-Torino 6-0, Fiorentina-Cagliari 1-2, Lecce-Lazio 0-0; Coppa Italia, ottavi: Fiorentina-Como (martedì 27/1, ore 21).

Pagina 0 | Dove vedere Fiorentina-Como di Coppa Italia in tv? Dazn o Mediaset, orario?Torna la Coppa Italia con l'ultimo degli ottavi di finale rimasto da disputare. Al Franchi la Fiorentina, che in campionato ha perso contro il Cagliari, ospita il Como di Fabregas, in un grande stato ... corrieredellosport.it

DIRETTA / Fiorentina-Como 0-0, segui il live di Firenzetoday20:52 Nei viola non sono in panchina oltre a Kean, ancora alle prese col problema alla caviglia, anche Nicolussi Caviglia, tornato proprio nelle ultime ore al Venezia che lo ha girato al Parma, e Dodo ... firenzetoday.it

1-0 Fiorentina. GOOOOOAAAAAALLL ROBERTO PICCOLI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! HE SCORES VS CESC FABREGAS' COMO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! x.com

