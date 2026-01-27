Fiorello ha evidenziato come i media abbiano trascurato la devastazione causata dal ciclone Harry, sottolineando l’urgenza di interventi e attenzione pubblica. Durante la trasmissione ‘La Pennicanza’ su Rai Radio2, l’artista ha espresso preoccupazione per la distruzione e l’oblio che rischiano di seguire questa tragedia.

Durante l’episodio del 26 gennaio di ‘La Pennicanza’ su Rai Radio2, Fiorello ha acceso i riflettori su una tragedia che rischia di essere dimenticata troppo in fretta. Il conduttore siciliano ha espresso tutta la sua amarezza per come viene raccontato il disastro provocato dal ciclone Harry nella sua Sicilia (ma anche in Calabria e Sardegna). Con un tono deciso, lo showman ha accusato l’informazione nazionale di aver relegato l’emergenza ai margini delle notizie. La sua denuncia è chiara: quello che sta accadendo in Sicilia è un dramma di proporzioni enormi, eppure i telegiornali ne hanno parlato pochissimo, trattandolo quasi come una notizia di serie B. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Fiorello parla del ciclone Harry e denuncia con amarezza: “I media non ne parlano. È tutto distrutto, fate presto”

Fiorello lancia un appello per la sua Sicilia, colpita da eventi drammatici.

Fiorello ha annunciato fondi limitati per il Sud Italia, in particolare Sicilia, Sardegna e Calabria, a seguito dei danni causati dal ciclone Harry.

