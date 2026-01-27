Fiorello l' appello per la sua Sicilia | Tutto distrutto bisogna fare presto!

Fiorello lancia un appello per la sua Sicilia, colpita da eventi drammatici. La sua voce si unisce a quella di chi chiede interventi rapidi e concreti, in un momento di forte preoccupazione per il territorio e le sue comunità. Un intervento sobrio e diretto, che invita alla consapevolezza e all'azione, senza inutili enfasi.

L'apertura della puntata di ieri - lunedì 26 gennaio - de La Pennicanza è stata dedicata a un argomento serio, anzi serissimo Un'emergenza di cui si parla veramente troppo poco, e che sta devastando anzi, ha già devastato tanti territori e messo in difficoltà tante famiglie. Così, ieri, Fiorello, in apertura di trasmissione dedica qualche parola a ricordare che in questo momento, la Sicilia, la sua Sicilia è letteralmente in ginocchio dopo il passaggio del devastante ciclone Harry: “È una tragedia sottostimata", ha detto il ciclone Fiorello, che poi ha giustamente sottolineato: “I media ne hanno parlato pochissimo e la situazione è davvero drammatica.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Durante l’ultima puntata di La Pennicanza su Rai Radio2, Fiorello ha affrontato la grave situazione in Sicilia, recentemente colpita dal ciclone Harry.

