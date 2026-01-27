fiorello a la pennicanza porta in rai tony pitony per la prima volta

La presenza di Fiorello e Fabrizio Biggio a La Pennicanza ha segnato il debutto in Rai di Tony Pitony, giovane talento musicale italiano. La puntata ha messo in luce il successo del nuovo artista, grazie al supporto di due volti storici dello spettacolo. Un’occasione importante per conoscere un talento emergente nel panorama musicale nazionale.

Fiorello e Fabrizio Biggio sono tornati martedì 27 gennaio con La Pennicanza e al centro della puntata c’è l’astro nascente, il nuovo e misterioso fenomeno musicale italiano, ossia Tony Pitony, che per la prima volta sbarca in Rai, proprio grazie alla coppia più ironica dello spettacolo. D’altro canto, proprio Fiorello lo ha consacrato al grande pubblico. Fiorello, la richiesta d’aiuto. La Pennicanza apre con una richiesta di aiuto da parte di Fiorello: “L’anteprimanza de La Pennicanza è dedicata, come sempre, allo stesso tema. Ieri sono stati stanziati 100 milioni di euro per tutto il Sud: Sicilia, Sardegna e Calabria. 🔗 Leggi su Dilei.it

In questa nuova puntata di La Pennicanza, Fiorello accoglie per la prima volta in Rai TonyPitony.

Durante la puntata di mercoledì 13 gennaio de La Pennicanza, Fiorello e Fabrizio Biggio hanno discusso di vari temi, tra cui alcuni retroscena su Rai Radio2.

Argomenti discussi: Fiorello a La Pennicanza si sente in colpa: Siamo coinvolti anche noi; Fiorello: Ricordiamo con un grande sorriso un italiano che ha portato la moda nel mondo; Tapiro d’oro a Fiorello? Il mistero a La Pennicanza; Fiorello nel mirino di Striscia, Tapiro e stoccata al veleno: Abbiamo fatto qualcosa di molto grave….

