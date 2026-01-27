Finanza cambio al vertice Bordonaro è comandante Lella conclude il suo mandato

Finanza a Sansepolcro, con il cambio al vertice, la Guardia di Finanza annuncia una nuova guida. Dopo un lungo percorso, il comandante Gaetano Roberto Lella ha concluso il suo incarico, lasciando il posto a un nuovo responsabile. La transizione rappresenta un momento importante per il reparto, che prosegue il suo lavoro di tutela e controllo nel territorio.

SANSEPOLCRO Avvicendamento al timone della Tenenza di Sansepolcro della Guardia di Finanza. Nei giorni scorsi, al termine un lungo percorso ricco di soddisfazioni e di riconoscimenti, è andato in pensione il comandante, luogotenente cariche speciali Gaetano Roberto Lella, il quale ha ricoperto negli ultimi dieci anni l’incarico di comandante del Reparto biturgense, arrivando all’indomani della prematura scomparsa del suo predecessore, il luogotenente Andrea Alunni. Al comando della Tenenza è subentrato il Luogotenente cariche speciali Mario Bordonaro, già in forza nel reparto, che vanta un’esperienza pluridecennale maturata nei Reparti della Provincia di Perugia, L’Aquila e Arezzo, dove ha ricoperto importanti incarichi nei rispettivi Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il 26 gennaio 2026, a Sansepolcro è stato annunciato il nuovo comandante della Guardia di Finanza, il Luogotenente Mario Bordonaro.

