Fico su riapertura condono 2003 | Vedremo cosa finirà nel milleproroghe

La questione della riapertura del condono del 2003 viene discussa in vista del prossimo decreto Milleproroghe. Fico ha dichiarato di riferirsi principalmente al contesto generale del San Carlo, senza entrare nei dettagli specifici delle singole questioni. La situazione rimane in evoluzione, con attenzione alle future decisioni legislative e alle implicazioni per le parti coinvolte.

Tempo di lettura: 3 minuti “ Parlo solo del San Carlo in senso generale, non parlo ora delle singole questioni. Il San Carlo è l’istituzione culturale principale di Napoli, è il teatro lirico più antico d’Europa e noi come Regione tuteliamo la grandezza del teatro, è interesse dell’Italia e dei napoletani”. Lo ha detto Roberto Fico, governatore della Campania, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano di commentare il ruolo nel consiglio di indirizzo di Riccardo Realfonzo, rappresentante della Regione nominato da Vincenzo De Luca, il cui voto è stato determinante per la nomina del sovrintendente Macciardi contestata con vari ricorsi dal sindaco Manfredi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Il condono edilizio, proposto nuovamente dal Governo, richiama le misure del 2003.

La maggioranza politica presenta nuovamente il tema del condono edilizio del 2003, dopo un tentativo di inserimento in legge di bilancio.

