Fiamme improvvise in un’abitazione del centro provvidenziale intervento di un vicino

In un momento di emergenza a Lecce, un incendio improvviso ha coinvolto un’abitazione nel centro città. Il pronto intervento di un vicino ha contribuito a gestire la situazione, evitando conseguenze più gravi. L’episodio si è verificato all’incrocio tra via Matteo Renato Imbriani e Cesare Battisti, generando preoccupazione tra i residenti.

LECCE – Momenti di apprensione intorno alle 12,30 di oggi nel cuore di Lecce, all’incrocio tra via Matteo Renato Imbriani e Cesare Battisti. Un incendio, scaturito per cause accidentali all’interno di un’abitazione, ha fatto scattare i soccorsi e ha tenuto con il fiato sospeso i residenti della.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su Lecce Centro Fiamme divampano da un’autovettura lungo l’autostrada del Sole: provvidenziale intervento della polizia stradale Auto a fuoco in centro città, intervento provvidenziale di passanti e commercianti Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Lecce Centro Argomenti discussi: Fiamme improvvise in autostrada: furgone avvolto dal fuoco sulla A4; Notte di paura ad Ardea: fiamme esplodono davanti ad una casa e torna l'ombra di un atto intimidatorio; Incendio in una baracca-deposito a San Bartolomeo del Fossato: fiamme anomale oltre gli 800 gradi a causa di una misteriosa sostanza - VIDEO; Eleonora Palmieri mostra sui social il volto ustionato dopo la notte di Crans-Montana: Grata a chi mi sta curando con umanità. Se sono qui è merito vostro. Fiamme improvvise in un’abitazione del centro, provvidenziale intervento di un vicinoApprensione a Lecce, fra le vie Imbriani e Battisti, per il surriscaldamento della ventola della cappa d’aspirazione. Un uomo ha spento il principio d'incendio, soccorrendo una coppia di anziani ... lecceprima.it Alghero, fiamme in viale Europa: evacuato un appartamento nella nottePoteva trasformarsi in tragedia l'incendio divampato nel cuore della notte in un’abitazione di viale Europa. Intorno all'una del mattino, le fiamme hanno ... algheroeco.com Festa, bengala, fiamme improvvise e musica che continua. Per fortuna stavolta è andata bene, ma la lezione non l'hanno ancora imparata - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.