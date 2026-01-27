Fiamma Olimpica a Bergamo Bosatelli e Cervini tedofori a ChorusLife | Un onore

La fiaccola olimpica è arrivata a Bergamo, con Bosatelli e Cervini che hanno portato la torcia a ChorusLife. I due tedofori hanno descritto l’esperienza come un grande onore. La manifestazione segna l’avvicinarsi dei Giochi di Milano Cortina, un momento che rappresenta i valori dello sport e che anche le aziende vogliono celebrare. Gli atleti e gli organizzatori sono pronti a vivere questa grande emozione insieme alla città.

L'ATTESA. Verso i Giochi di Milano Cortina. «Rappresenta i valori dello sport, che guidano anche il nostro modo di fare business ogni giorno». Lunedì 2 febbraio la Fiamma Olimpica passerà dalla provincia di Bergamo. Un evento molto atteso dagli appassionati di sport, che sulle strade di casa vedranno transitare la Fiamma simbolo dei Giochi di Milano Cortina, che scatteranno il 6 febbraio. Il 2 febbraio, in tarda mattinata, il viaggio toccherà Villa d'Almè, Almè, Petosino e Ponteranica, con arrivo allo stadio di Bergamo. Nel primo pomeriggio attraverserà Nembro, Alzano Lombardo e poi Seriate. Poi, durante il viaggio di ritorno verso città - dove in serata è previsto anche il suggestivo passaggio in Città Alta - toccherà ChorusLife, con due tedofori d'eccezione: Fabio Bosatelli, presidente del Gruppo Polifin, e Paolo Cervini, il Ceo.

