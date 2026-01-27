Fertility Fatigue o stress da concepimento | quando cercare un figlio diventa estenuante

La Fertility Fatigue, o stress da concepimento, rappresenta una sfida emotiva per molte donne. Restare incinta può richiedere tempo e pazienza, e le difficoltà legate alla fertilità sono spesso ancora stigmatizzate. Comprendere quando è opportuno cercare supporto medico è importante per affrontare questa fase con consapevolezza e serenità.

Restare incinta non è un passaggio così scontato. La fertilità è differente per ogni persona, e ancora oggi molte donne, a causa di retaggi patriarcali, rischiano di vivere i problemi di fertilità come uno stigma. Ci sono persone che riescono ad avere una gravidanza più difficilmente di altre, e ci sono persone che aspettano mesi o anni prima di restare incinte. Quando i sentimenti e le emozioni su questo aspetto della propria vita diventano pervasivi, si rischia un tipo di burnout chiamato Fertility Fatigue o stress da concepimento. Che cos'è la Fertility Fatigue o stress da concepimento. Come spiega Psychology Today, si tratta appunto di una tipologia di burnout, una stanchezza che affligge corpo e mente, legata alla difficoltà o all'impossibilità di una gravidanza.

