Fertility Fatigue o stress da concepimento | quando cercare un figlio diventa estenuante

Quando il desiderio di avere un figlio si trasforma in una fatica. Molte donne si trovano a vivere questa fase come una vera e propria battaglia, spesso senza trovare risposte chiare o supporto. La pressione sociale e i retaggi culturali rendono ancora più difficile affrontare i problemi di fertilità, che vengono vissuti come uno stigma. La ricerca di un figlio può diventare estenuante, e spesso si trascura quanto questa fatica possa influire sulla salute mentale e fisica di chi ci passa.

Restare incinta non è un passaggio così scontato. La fertilità è differente per ogni persona, e ancora oggi molte donne, a causa di retaggi patriarcali, rischiano di vivere i problemi di fertilità come uno stigma. Ci sono persone che riescono ad avere una gravidanza più difficilmente di altre, e ci sono persone che aspettano mesi o anni prima di restare incinte. Quando i sentimenti e le emozioni su questo aspetto della propria vita diventano pervasivi, si rischia un tipo di burnout chiamato Fertility Fatigue o stress da concepimento. Che cos’è la Fertility Fatigue o stress da concepimento. Come spiega Psychology Today, si tratta appunto di una tipologia di burnout, una stanchezza che affligge corpo e mente, legata alla difficoltà o all’impossibilità di una gravidanza. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

