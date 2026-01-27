Fertility Fatigue o stress da concepimento | quando cercare un figlio diventa estenuante
Quando il desiderio di avere un figlio diventa una corsa contro il tempo, molte donne si sentono sopraffatte dallo stress. Cercare una gravidanza da mesi o anni può diventare un peso, soprattutto in un contesto in cui ancora si tende a giudicare chi non ci riesce subito. La fertilità non è uguale per tutti e spesso l’ansia e la pressione aumentano, rendendo ancora più difficile il percorso.
Restare incinta non è un passaggio così scontato. La fertilità è differente per ogni persona, e ancora oggi molte donne, a causa di retaggi patriarcali, rischiano di vivere i problemi di fertilità come uno stigma. Ci sono persone che riescono ad avere una gravidanza più difficilmente di altre, e ci sono persone che aspettano mesi o anni prima di restare incinte. Quando i sentimenti e le emozioni su questo aspetto della propria vita diventano pervasivi, si rischia un tipo di burnout chiamato Fertility Fatigue o stress da concepimento. Che cos’è la Fertility Fatigue o stress da concepimento. Come spiega Psychology Today, si tratta appunto di una tipologia di burnout, una stanchezza che affligge corpo e mente, legata alla difficoltà o all’impossibilità di una gravidanza. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
