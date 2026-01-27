Ferrero si dà al golf | sarà il mental coach del connazionale Ayora

Ferrero ha deciso di dedicarsi al golf, assumendo il ruolo di mental coach del connazionale Ayora. Questa scelta segna un nuovo percorso professionale, dopo l’esperienza nel tennis con Alcaraz. Il golf, sport che richiede grande concentrazione e resistenza mentale, sarà il nuovo ambito in cui Ferrero metterà a disposizione la sua esperienza, contribuendo al rendimento e alla crescita del giocatore.

Non solo tennis nel futuro professionale di Juan Carlos Ferrero. Dopo la separazione da Carlos Alcaraz, annunciata a sorpresa al termine della scorsa stagione e destinata a segnare la fine di un ciclo vincente durato sette anni, l'ex numero uno del mondo ha scelto di ampliare i propri orizzonti professionali avvicinandosi a un nuovo sport: il golf. Il campione spagnolo, vincitore del Roland Garros nel 2003, ha infatti annunciato il proprio ingresso nel team del ventunenne connazionale Ángel Ayora. Ferrero non ricoprirà il ruolo di allenatore tecnico, bensì quello di mental coach, mettendo a disposizione la propria esperienza "sul lato mentale della performance e dello sviluppo professionale", come ha specificato nel post Instagram.

