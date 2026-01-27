' Ferrara sotto le Stelle' annuncia la prima data estiva | ci sono i Kings of Convenience
Ferrara sotto le Stelle annuncia l'inizio dell'estate con la prima data, ospitando i Kings of Convenience. Un evento che apre la trentesima edizione del festival, offrendo un’occasione per ascoltare una delle formazioni più apprezzate dell’indie pop europeo. La manifestazione si conferma come un appuntamento importante per gli amanti della musica dal vivo e dell’atmosfera estiva.
‘Ferrara sotto le Stelle’ apre il racconto dell’estate del festival nell’anno della sua trentesima edizione con i Kings of Convenience: un primo annuncio che mette al centro una delle formazioni più riconoscibili e amate dell’indie pop europeo, capace come poche di trasformare la misura.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
