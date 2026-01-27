Fermato sulla minicar e trovato con un etto di bulbi di papavero da oppio

Un uomo di 39 anni di origini indiane è stato denunciato dai carabinieri di Borgo Grappa, Latina, dopo essere stato trovato in possesso di 50 bulbi di papavero da oppio durante un controllo su una minicar.

Fermato per un controllo mentre è in auto e trovato con 50 bulbi di papavero da oppio: un uomo di 39 anni di origini indiane è stato denunciato dai carabinieri di Borgo Grappa, a Latina. E’ l’esito di un controllo effettuato dai militari nell’ambito degli intensificati servizi sul territorio.🔗 Leggi su Latinatoday.it

A Latina, le autorità hanno sequestrato oltre 20 chili di bulbi di papavero, equivalenti a circa 15.

