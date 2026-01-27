Femminicidio Federica Torzullo | oggi autopsia sui genitori del killer disposto nuovo sopralluogo nella villetta

In seguito al femminicidio di Federica Torzullo, sono in corso approfondimenti su casa, auto e azienda di Carlomagno. Oggi si svolge l’autopsia sui genitori del sospettato e un nuovo sopralluogo nella villetta, al fine di chiarire le dinamiche e i tempi dell’evento. La procura continua le indagini per ricostruire l’accaduto e fare luce sulla vicenda.

Domani ulteriori accertamenti su casa, auto e azienda di Carlomagno per chiarire tempi e dinamica del femminicidio di Federica Torzullo. Oggi l'autopsia sui genitori.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Federica Torzullo Femminicidio Federica Torzullo, trovati morti i genitori del marito Carlomagno Federica Torzullo e i genitori del marito, Carlomagno, sono stati trovati morti in circostanze che stanno emergendo dalle indagini. Federica Torzullo, l'ultimo messaggio dei genitori del killer: parole-choc Federica Torzullo ha diffuso l'ultimo messaggio dei genitori del responsabile della tragedia che ha sconvolto una comunità alle porte di Roma. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Federica Torzullo Argomenti discussi: Femminicidio Federica Torzullo, marito confessa. La Procura: Zone d’ombra; Trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso del femminicidio di Federica Torzullo; Federica Torzullo, il marito non risponde a pm. Inquirenti: Omicidio feroce; Femminicidio Federica Torzullo, trovati morti i genitori del marito Carlomagno. Femminicidio Federica Torzullo: oggi autopsia sui genitori del killer, disposto nuovo sopralluogo nella villettaDomani ulteriori accertamenti su casa, auto e azienda di Carlomagno per chiarire tempi e dinamica del femminicidio di Federica Torzullo ... fanpage.it Il femminicidio di Federica Torzullo e quello che è successo dopo, in ordineLa confessione di Claudio Carlomagno, i suoi tentativi di depistare le indagini, il ritrovamento dei suoi genitori morti in casa ... ilpost.it Un nuovo capitolo di dolore nel caso del femminicidio di Federica Torzullo, segnato ora dalla morte dei genitori dell’uomo accusato. L’avvocato di Claudio Carlomagno, Andrea Miroli, ha incontrato il suo assistito in carcere dopo il duplice suicidio dei genitori. - facebook.com facebook #Anguillara Ancora da chiarire l'esatta dinamica del #femminicidio di Federica Torzullo. Dopo la morte dei genitori di Carlomagno, la Procura indaga anche per istigazione al suicidio. Al #GR1 la criminologa @FlaminiaBolzan: "I messaggi d'odio non servono". x.com

