Femminicidio Federica Torzullo | oggi autopsia sui genitori del killer disposto nuovo sopralluogo nella villetta

Da fanpage.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In seguito al femminicidio di Federica Torzullo, sono in corso approfondimenti su casa, auto e azienda di Carlomagno. Oggi si svolge l’autopsia sui genitori del sospettato e un nuovo sopralluogo nella villetta, al fine di chiarire le dinamiche e i tempi dell’evento. La procura continua le indagini per ricostruire l’accaduto e fare luce sulla vicenda.

Domani ulteriori accertamenti su casa, auto e azienda di Carlomagno per chiarire tempi e dinamica del femminicidio di Federica Torzullo. Oggi l'autopsia sui genitori.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Federica Torzullo

Femminicidio Federica Torzullo, trovati morti i genitori del marito Carlomagno

Federica Torzullo e i genitori del marito, Carlomagno, sono stati trovati morti in circostanze che stanno emergendo dalle indagini.

Federica Torzullo, l'ultimo messaggio dei genitori del killer: parole-choc

Federica Torzullo ha diffuso l'ultimo messaggio dei genitori del responsabile della tragedia che ha sconvolto una comunità alle porte di Roma.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Federica Torzullo

Argomenti discussi: Femminicidio Federica Torzullo, marito confessa. La Procura: Zone d’ombra; Trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso del femminicidio di Federica Torzullo; Federica Torzullo, il marito non risponde a pm. Inquirenti: Omicidio feroce; Femminicidio Federica Torzullo, trovati morti i genitori del marito Carlomagno.

femminicidio federica torzullo oggiFemminicidio Federica Torzullo: oggi autopsia sui genitori del killer, disposto nuovo sopralluogo nella villettaDomani ulteriori accertamenti su casa, auto e azienda di Carlomagno per chiarire tempi e dinamica del femminicidio di Federica Torzullo ... fanpage.it

femminicidio federica torzullo oggiIl femminicidio di Federica Torzullo e quello che è successo dopo, in ordineLa confessione di Claudio Carlomagno, i suoi tentativi di depistare le indagini, il ritrovamento dei suoi genitori morti in casa ... ilpost.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.