Femminicidio Federica Torzullo | genitori di Carlomagno morti per asfissia

Sono ancora poche le certezze sulle morti dei genitori di Claudio Carlomagno, trovati senza vita nella loro casa. Secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di un caso di asfissia da impiccagione. La polizia ha già avviato le verifiche, ma al momento non ci sono dettagli ufficiali. Intanto, l'attenzione si concentra sull’intera vicenda legata all'omicidio della donna, Federica Torzullo, e su come si siano svolti gli ultimi attimi di vita dei genitori di Carlomagno.

ROMA – Una morte dovuta ad asfissia da impiccagione. E' quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia svolta sui corpi dei genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso per l'omicidio della moglie Federica Torzullo avvenuto il 9 gennaio 2026 ad Anguillara Sabazia (Roma). I due coniugi sono stati trovati impiccati sabato scorso nella loro villa ad Anguillara. Durante l'esame autoptico, disposto dalla procura di Civitavecchia che ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, sono stati effettuati anche prelievi per gli esami tossicologici. Intanto si svolgerà domani, 28 gennaio 2026, l'udienza per l'affidamento del figlio minorenne di Federica Torzullo, L'orario è fissato per le 11 di domattina, davanti al tribunale dei minorenni di Roma che dovrà decidere se affidare il bambino ai nonni materni o a una struttura protetta.

