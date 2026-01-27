Femminicidio Federica Torzullo eseguita l'autopsia sui corpi dei genitori di Claudio Carlomagno

L'autopsia sui genitori di Claudio Carlomagno fornisce elementi importanti per comprendere il contesto del femminicidio di Federica Torzullo. La procedura, svolta oggi, rappresenta un passaggio chiave nelle indagini in corso. Questi esami contribuiranno a chiarire eventuali responsabilità e dinamiche familiari legate al tragico episodio.

Eseguita nella giornata di oggi l'autopsia sui corpi di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, genitori di Claudio, killer di Federica Torzullo.🔗 Leggi su Fanpage.it

Claudio Carlomagno, attualmente detenuto, ha appreso in carcere della morte dei genitori, Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, che si sono tolti la vita.

La Procura ha aperto un fascicolo per l’omicidio di Federica Torzullo e ha disposto il sequestro della villetta coinvolta.

