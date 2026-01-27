Femina Ridens in concerto nella rassegna ToscanaInFolk
La rassegna ToscanaInFolk a Tortaia, giunta alla sua terza edizione, offre un concerto di Femina Ridens presso il Centro Aggregazione Sociale Tortaia di Arezzo. Un evento musicale che arricchisce il panorama culturale locale, proponendo un’esperienza di intrattenimento ascoltando artisti di rilievo in un contesto accogliente e ben organizzato.
Parte la terza edizione della rassegna “ToscanaInFolk a Tortaia” presso il Centro Aggregazione Sociale Tortaia di Via Alfieri 30 ad Arezzo. La rassegna, organizzata dal Cas Tortaia in collaborazione con Silvio Trotta, porta sul palco i canti e le musiche popolari di varie regioni d’Italia.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Parte la terza edizione della rassegna "ToscanaInFolk a Tortaia"
La rassegna "ToscanaInFolk a Tortaia" torna ad Arezzo con la sua terza edizione.
