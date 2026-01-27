Federico Ferrai | Rinaldi sindaco di Roma? Una scelta chiara

La situazione di Roma evidenzia profonde disuguaglianze tra periferie e zone centrali. Federico Ferrai sottolinea come le scelte politiche abbiano contribuito a questa divisione, evidenziando l'importanza di un impegno condiviso per un sviluppo più equo. Un'analisi che invita a riflettere sulle politiche urbanistiche e sulla necessità di un cambiamento reale per tutta la città.

«Roma è oggi una città divisa e il responsabile è il Partito Democratico. Chi nasce a Tor Bella Monaca non ha le stesse possibilità di chi nasce ai Parioli: non è destino, ma il risultato di scelte politiche sbagliate che abbandonano le periferie». Lo dichiara in una nota Federico Ferrai, Lega Giovani Roma, a margine della tre giorni Idee in Movimento. «Servono politiche sociali che garantiscano pari opportunità in tutti i quartieri. Roma o cresce tutta, o non cresce affatto», aggiunge Ferrai. Nel corso dei panel di Idee in Movimento è stato ribadito un percorso politico chiaro per la Capitale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

La Lega ha annunciato la candidatura di Antonio Maria Rinaldi come sindaco di Roma per le prossime elezioni amministrative.

La Lega ha ufficializzato Antonio Maria Rinaldi come candidato sindaco di Roma durante l’evento “Idee in Movimento” in Abruzzo.

