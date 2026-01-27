federica torzullo il femminicida scrive una lettera al figlio di 10 anni

In questo articolo si racconta della possibile ricezione di una lettera da parte del padre di Federica Torzullo, scritta al loro figlio di 10 anni. La vicenda evidenzia le implicazioni emotive e le conseguenze di un tragico episodio di violenza familiare, analizzando le dinamiche e il contesto di un gesto che potrebbe avere un impatto duraturo sulla vita del bambino.

Federica Torzullo è stata uccisa dal padre di suo figlio. Il bambino, di soli 10 anni, adesso potrebbe ricevere una lettera in cui suo padre tenta di spiegare, chiedere perdono e ricucire Claudio Carlomagno, reo confesso del femminicidio di Federica Torzullo, vuole chiedere perdono a suo figlio. Lo stesso bambino di soli 10 anni che si trova ad affrontare una tragedia senza precedenti a causa sua. Vorrebbe utilizzare una lettera per cercare di spiegarli cosa sta accadendo nelle loro vite. Una richiesta che non è certo possa essere approvata. In che modo un padre femminicida può spiegare al figlio di soli 10 anni cosa sta accadendo intorno a lui? Con quali parole si può dire ad un minore il motivo per cui è affidato ai nonni e ad un tutore nominato dal Tribunale? Il difensore di Carlomagno, Andrea Miroli, inoltre ha riferito che al momento è impossibile un incontro tra padre e figlio, quindi ha consigliato al suo assistito di non nutrire false speranze in proposito. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Dopo l’omicidio di Federica Torzullo, si apre il dibattito su dove andrà a vivere il suo bambino di dieci anni.

Claudio Carlomagno è stato al centro di un episodio che ha suscitato attenzione: dieci giorni di silenzi e discrepanze riguardo alla moglie Federica Torzullo, tra l'ultima cena, la valigia e il figlio di 10 anni affidato ai nonni.

