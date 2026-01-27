FdI Ferri si è dimesso dal consiglio comunale Al suo posto è entrata Anna Baraldi

In seguito alle dimissioni di Domenico Ferri, Anna Baraldi è entrata a far parte del consiglio comunale di Lugo, rappresentando Fratelli d’Italia. La nomina segue un rimpasto interno e rafforza la presenza del partito nel territorio. Baraldi, già impegnata come consigliere di consulta a Lugo centro, assume ora un ruolo istituzionale, contribuendo al percorso politico locale con esperienza e continuità.

Rimpasto fra le fila dei consiglieri comunali di Fratelli d'Italia a Lugo. A sostituire Domenico Ferri, dimissionario per motivi personali, sarà Anna Baraldi (nella foto), già consigliere di consulta a Lugo centro. "Pur lasciando il ruolo consiliare – dichiara Ferri – continuerò a collaborare con il partito sul territorio, mettendo a disposizione esperienza e presenza, con particolare attenzione alla frazione di San Bernardino, comunità alla quale sono profondamente legato". La carriera politica di Anna Baraldi è iniziata nel 1999 come consigliere a Lugo est per proseguire nel 2014 nella consulta di Lugo Centro all'epoca in mano al Centro destra.

