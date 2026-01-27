Farwest | anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3

In questa puntata di Farwest, il programma di Salvo Sottile su Rai 3, vengono presentate le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 27 gennaio. Il format, in onda ogni venerdì in prima serata, affronta temi di attualità e approfondimenti con un approccio sobrio e preciso. Scopri cosa aspettarti dalla puntata di questa sera e quali ospiti interverranno.

Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 27 gennaio. Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni venerdì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 27 gennaio 2026. Anticipazioni. La sicurezza nelle città alla luce dei recenti fatti di cronaca è al centro dell’inchiesta proposta da “Farwest”. L’inchiesta ricostruisce una serie di casi in cui immigrati irregolari, destinatari di fogli di espulsione o con permessi di soggiorno negati, sono rimasti liberi di aggirarsi sul territorio, arrivando a compiere crimini gravissimi. 🔗 Leggi su Tpi.it

Farwest, anticipazioni della puntata di stasera 27 gennaio: inchiesta su sicurezza, armi bianche tra i giovanissimi e sviluppi su Crans Montana e GarlascoNuovo appuntamento con Farwest, il programma d'inchiesta condotto da Salvo Sottile, in onda stasera - martedì 27 gennaio - alle 21.20 su Rai 3. Al centro della puntata un'inchiesta legata al tema dell ... corrieredellumbria.it

Farwest, ospiti stasera: un'inchiesta su sicurezza e immigrazione e il lusso della settimana biancaLa sicurezza nelle città alla luce dei recenti fatti di cronaca è al centro dell’inchiesta proposta da Farwest, la trasmissione di Salvo Sottile in onda martedì 27 gennaio alle 21.25 su Rai3. L’inchie ... affaritaliani.it

Non hanno regole. Un viaggio nei nostri #FarWest, quelli che più ci spaventano. La squadra di Salvo Sottile salirà sui treni che fanno più paura ai pendolari. Questo e molto altro stasera, martedì 27 gennaio, ore 21.30 su Rai3. x.com

Non hanno regole. Un viaggio nei nostri #FarWest, quelli che più ci spaventano. La squadra di Salvo Sottile salirà sui treni che fanno più paura ai pendolari. Entrerà nella mente di chi si difende (ma quando é legittima difesa). Darà la parola a testimoni inediti - facebook.com facebook