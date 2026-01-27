Farke chiede più controllo al Leeds dopo il pareggio dell’Everton

Farke sottolinea l’importanza di aumentare il controllo di gioco al Leeds, in seguito al pareggio contro l’Everton. L’allenatore desidera migliorare la gestione delle partite e rafforzare la squadra per ottenere risultati più consistenti nel campionato. Questa richiesta mira a ottimizzare le strategie e a rafforzare la coesione del team nelle prossime sfide ufficiali.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. L’allenatore del Leeds United Daniel Farke ritiene che la sua squadra debba fare di più per controllare la parte offensiva del proprio gioco, ma lunedì ha elogiato la prestazione complessiva contro l’Everton. Nonostante fosse in vantaggio con James Justin, il Leeds ha pareggiato 1-1 con l’Everton all’Hill Dickinson Stadium, con il gol al 76? di Thierno Barry che si è aggiudicato una parte del bottino. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

