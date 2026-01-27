Farini mette in vendita le case abbandonate a 1 euro

In un comune dell’Alta Valnure, Farini, l’amministrazione ha annunciato la vendita di case abbandonate al prezzo simbolico di 1 euro. Questa iniziativa mira a incentivare il recupero e la valorizzazione del patrimonio immobiliare locale, offrendo un'opportunità a chi desidera investire o risiedere in zona. La proposta si rivolge a potenziali acquirenti interessati a contribuire alla rinascita del paese.

Il sindaco Paganelli: «Un patto di tre anni tra privati e comune per vendere e far sistemare ruderi fatiscenti che deturpano i nostri paesi» Un avviso pubblico più insolito di altri campeggia in Comune a Farini. In questo paese dell’Alta Valnure l’Amministrazione cerca di vendere le case abbandonate ad 1 euro. Pratica diffusa da anni nelle aree più spopolate del Sud del nostro Paese. Ci prova anche il sindaco Marco Paganelli. Il Comune di Farini ha approvato il provvedimento che consente di acquistare le case alla cifra simbolica di 1 euro, messe a disposizione da privati, con lo scopo di riqualificare, ripopolare, rendere economicamente appetibile e funzionale l'intero paese.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

