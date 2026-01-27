Fare un figlio da single queer co-parent | guida alla genitorialità intenzionale

In Italia cresce il numero di persone che scelgono di diventare genitori in modo diverso rispetto alla famiglia tradizionale. Single, queer o coppie in co-parenting decidono di avere un figlio perché vogliono prendersene cura, non solo per legami di sangue. La società si sta aprendo a nuove forme di famiglia, più flessibili e basate sulla volontà di crescere un bambino. Le scelte sono spesso fatte con consapevolezza e voglia di costruire qualcosa di stabile, anche se fuori dai canoni classici.

Tra i diversi modi nei quali è cambiato il concetto di famiglia c'è anche quello che sposta l'attenzione dal legame biologico a quello intenzionale, basato sulla volontà, la decisione, di prendersi cura di un figlio. Superato l'elemento biologico, la genitorialità non è più solo quella frutto della procreazione. Non a caso oggi si considera genitore non tanto colui che genera biologicamente un figlio, ma chi esercita le funzioni proprie di un genitore. Può quindi essere genitore chiunque sia in grado di offrire al bambino – in ogni fase della sua vita – stabilità, affetto e un contesto emotivo ed educativo adeguato.

