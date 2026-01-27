Oggi si parla di nuovi modi di diventare genitori. Sempre più persone scelgono di fare un figlio da single, queer o con la co-parenting, spostando l’attenzione dal legame biologico a quello basato sulla volontà e sulla decisione di prendersi cura di un bambino. Una tendenza che sta cambiando il modo di concepire la famiglia, rendendo più flessibili le scelte di chi desidera diventare genitore.

Tra i diversi modi nei quali è cambiato il concetto di famiglia c’è anche quello che sposta l’attenzione dal legame biologico a quello intenzionale, basato sulla volontà, la decisione, di prendersi cura di un figlio. Superato l’elemento biologico, la genitorialità non è più solo quella frutto della procreazione. Non a caso oggi si considera genitore non tanto colui che genera biologicamente un figlio, ma chi esercita le funzioni proprie di un genitore. Può quindi essere genitore chiunque sia in grado di offrire al bambino – in ogni fase della sua vita – stabilità, affetto e un contesto emotivo ed educativo adeguato. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Fare un figlio da single, queer, co-parent: guida alla genitorialità intenzionale

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Genitorialità Intenzionale

Argomenti discussi: Fare un figlio da single, queer, co-parent: guida alla genitorialità intenzionale; Isee 2026, come togliere un figlio che lavora dal nucleo familiare?; Antonella Elia: Ho abortito a 26 anni, è stato un atto di egoismo mostruoso e ora non c'è perdono. Ho provato ad avere un figlio da adulta, ma l'ho perso. Il karma mi ha punita; Assegno unico universale: quando arriva e tutte le novità del 2026.

Fare un figlio da single, queer, co-parent: guida alla genitorialità intenzionaleCosa sapere sulla genitorialità intenzionale, le differenze con quella tradizionale e le sfide sociali e legali ancora esistenti. gravidanzaonline.it

Non riuscire a fare figli, o farli per altriLa gestazione per altre persone è la tecnica di fecondazione assistita più discussa: le nuove puntate del podcast Generazione provano a spiegare perché ... ilpost.it

buongiorno, vorrei sapere se mio figlio affetto da autismo ad alto funzionamento può fare servizio civile o a chi posso chiedere grazie - facebook.com facebook