Negli ultimi anni, sempre più persone scelgono di diventare genitori senza seguire il modello tradizionale. Single, queer, co-parenting: ognuno trova il proprio modo di costruire una famiglia. La decisione di avere un figlio si basa sulla volontà e sulla volontà di prendersene cura, non più solo su legami di sangue. Questo cambiamento ridefinisce cosa significa essere famiglia oggi.

Tra i diversi modi nei quali è cambiato il concetto di famiglia c’è anche quello che sposta l’attenzione dal legame biologico a quello intenzionale, basato sulla volontà, la decisione, di prendersi cura di un figlio. Superato l’elemento biologico, la genitorialità non è più solo quella frutto della procreazione. Non a caso oggi si considera genitore non tanto colui che genera biologicamente un figlio, ma chi esercita le funzioni proprie di un genitore. Può quindi essere genitore chiunque sia in grado di offrire al bambino – in ogni fase della sua vita – stabilità, affetto e un contesto emotivo ed educativo adeguato. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Fare un figlio da single, queer, co-parent: guida alla genitorialità intenzionale

Approfondimenti su Genitorialità Intenzionale

In Italia, la genitorialità tardiva sta diventando una realtà sempre più diffusa.

Fare un figlio da single, queer, co-parent: guida alla genitorialità intenzionaleCosa sapere sulla genitorialità intenzionale, le differenze con quella tradizionale e le sfide sociali e legali ancora esistenti. gravidanzaonline.it

