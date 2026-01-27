Mediaset ha pubblicato una nota ufficiale in risposta alle recenti accuse di diffamazione e campagne di odio, senza fare riferimenti diretti a Fabrizio Corona. La comunicazione si concentra sulla necessità di tutelare l’immagine dell’azienda e di contrastare le insinuazioni infondate, mantenendo un tono sobrio e rispettoso.

Mediaset con una dura nota ufficiale risponde, senza fare nomi e cognomi ma il riferimento a Fabrizio Corona e a Falsissimo è evidente, alla “diffamazione e campagne d’odio”. MEDIASET CONTRO LA DIFFAMAZIONE E LE CAMPAGNE D’ODIO “La libertà di espressione non è, e non sarà mai, libertà di diffamazione, di gogna mediatica o di sistematica distruzione delle persone. Quanto diffuso nelle ultime ore sul web e sulle piattaforme social non solo non ha nulla a che vedere con la verità ma nemmeno con il giornalismo, con il diritto di cronaca o con la libera manifestazione del pensiero. Si tratta della reiterazione di falsità gravissime, insinuazioni e accuse prive di qualunque fondamento, menzogne che ledono la reputazione di una società quotata in Borsa e, ancora peggio, di tante persone, coinvolgendo in modo vergognoso anche le loro famiglie. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - FALSISSIMO: LA DURA NOTA UFFICIALE MEDIASET SULLE INSINUAZIONI DI CORONA

