Fabrizio Corona senza freni svela a Falsissimo segreti su Pier Silvio Berlusconi e il suo orientamento sessuale segreto

Da metropolitanmagazine.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabrizio Corona torna a parlare di aspetti poco noti legati a Pier Silvio Berlusconi e al suo rapporto con Mediaset, nonostante le restrizioni giudiziarie. In questa occasione, l’ex paparazzo condivide dettagli su personaggi pubblici e dinamiche del mondo dello spettacolo, offrendo uno spaccato su temi spesso tenuti nascosti. La sua testimonianza si inserisce in un contesto di continue rivelazioni e discussioni nel panorama mediatico italiano.

N onostante il divieto disposto dai giudici, Fabrizio Corona torna a parlare di Signorini e del suo legame con Mediaset. Un rapporto che, secondo il 51enne, si reggerebbe su dei presunti segreti del quale il conduttore sarebbe a conoscenza: “ Da quando comincia a diventare direttore di ‘ Chi ’ stringe rapporti con le donne di potere: diventa opinionista di ‘ Verissimo ’ nel 2006-2007 e  conosce i loro segreti. È l’unico che va a casa di  Marina  (Berlusconi, ndr). Quali sono i segreti di Pier Silvio e di Marina?  Io ne so alcuni che sono  gravissimi  che non vi posso dire.  Sono segreti pruriginosi di gusti sessuali,  di perversioni, di scelte di vita”,  racconta ancora Corona soprattutto su Pier Silvio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

