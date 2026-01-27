Fabrizio Corona senza filtri contro Maria De Filippi | Si dichiarava lesbica? Con qualcuno di Buona Domenica sì Lo sapeva anche Costanzo? Sì ma lui non è che fosse il fedele tradizionale

Fabrizio Corona ha rilasciato dichiarazioni senza filtri su Maria De Filippi e altri personaggi dello spettacolo, portando alla luce dettagli sulla sua vita privata e sui rapporti nel mondo della televisione. In questo articolo, si analizzano le sue affermazioni e il contesto in cui sono state fatte, offrendo una panoramica equilibrata e informativa su quanto emerso.

Nella sezione a pagamento dell’ultimo episodio di Falsissimo, Fabrizio Corona sostiene di sapere chi sarebbe andata a letto con Gerry Scotti quando conduceva il programma ‘ Passaparola ’: “Due di loro hanno fatto carriera”. E poi intervista Claudio Lippi, storico ex conduttore Mediaset oggi 80enne, che a Corona – da un letto di ospedale – racconta ciò che afferma di sapere su altri personaggi di spicco dell’azienda di Cologno Monzese: “ Maria De Filippi? Non le frega un ca*o del talento. Lei privilegia, in tutti i sensi, chi gli piace o chi le piace”. Durante la telefonata con l’ex paparazzo, Lippi, che afferma di essere “pieno di cicatrici e coltellate alle spalle”, racconta ciò che lui sostiene di sapere sui personaggi più noti della televisione italiana. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Fabrizio Corona senza filtri contro Maria De Filippi: “Si dichiarava lesbica? Con qualcuno di Buona Domenica sì. Lo sapeva anche Costanzo? Sì, ma lui non è che fosse il fedele tradizionale” Approfondimenti su Fabrizio Corona Fabrizio Corona Smaschera Anche Maria De Filippi: Ecco Cosa Bolle In Pentola! Fabrizio Corona torna a far parlare di sé, questa volta rivolgendosi a Maria De Filippi nel suo podcast Falsissimo. Caso Signorini, Fabrizio Corona tira in ballo anche Maria De Filippi: le rivelazioni Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Fabrizio Corona Argomenti discussi: Fabrizio Corona sarebbe stato diffidato da Samira Lui in vista di Falsissimo; Samira Lui de La Ruota della Fortuna contro Fabrizio Corona: cosa è successo alla co-conduttrice di Gerry Scotti - fem; Mediaset porta Corona in procura: una guerra senza filtri che può cambiare tutto; Fabrizio Corona vs Mediaset: la risposta shock sui social. Fabrizio Corona: in arrivo dal 9 gennaio la docuserie Netflix Io sono notiziaDal 9 gennaio su Netflix, la docuserie in 5 episodi racconta la vita del Re dei paparazzi Fabrizio Corona e l’Italia dagli anni ’90 a oggi. alfemminile.com Fabrizio Corona senza freni: le gravi accuse a Gerry Scotti (1 / 2)Una raccolta completa di frasi e citazioni della tradizione, diventate proverbi celebri della lingua italiana. Quante ne conosci? A te i proverbi italiani migliori, i più famosi e i più divertenti! donna.fidelityhouse.eu Un risarcimento di almeno 100mila euro è stato chiesto dal calciatore della Roma Lorenzo Pellegrini nei confronti di Fabrizio Corona, indagato per diffamazione dalla procura di Roma in relazione ad una intervista apparsa su 'https://pulse.ly/s0d8ckq7gn' a u - facebook.com facebook Al termine della puntata di #Falsissimo dedicata agli abbonati - puntata disponibile su X a dimostrazione che un sacco di gente guarda il contenuto senza versare un euro - Fabrizio Corona dice che «non è il potente che cade» ma è un sistema che deve nece x.com

