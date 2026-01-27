Fabrizio Corona | Contro di me un editto bulgaro Dopo questa puntata vado da Trump

Questa puntata finale di Fabrizio Corona analizza il tema del successo e delle sfide personali. In un’ora e 18 minuti, l’ex paparazzo riflette sui momenti più significativi della sua carriera e sui rapporti con il pubblico. Un’occasione per comprendere il percorso di una figura nota nel panorama italiano, con uno sguardo sobrio e diretto sui temi della notorietà e delle difficoltà.

Alla fine, la puntata finale di Fabrizio Corona sul «prezzo del successo» è uscita. Dura un’ora e 18 minuti. Un’ora e 18 minuti in cui l’ex paparazzo si scaglia contro tutti: Alfonso Signorini, i suoi due avvocati, Mediaset. Per raccontare quello che gli sta succedendo Corona parte da lontano, dal 2002: era l’anno dell’ “editto bulgaro” con cui Silvio Berlusconi spinse la Rai a estromettere i giornalisti Enzo Biagi e Michele Santoro e il comico Daniele Luttazzi dai palinsesti, accusandoli di un uso «criminoso» della televisione pubblica. Lo stop del tribunale. Il Tribunale civile di Milano aveva accolto il ricorso urgente di Alfonso Signorini per bloccare questa puntata di Falsissimo.🔗 Leggi su Open.online

Fabrizio Corona commenta le recenti vicende legate al presunto 'sistema Signorini', paragonandole all'"editto bulgaro" di Berlusconi del 2002.

Fabrizio Corona si presenta al tribunale di Milano per l'udienza civile legata al ricorso degli avvocati di Alfonso Signorini, che chiedono un'ingiunzione per impedire la diffusione online di contenuti relativi al programma

