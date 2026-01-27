In un nuovo episodio di Falsissimo, Fabrizio Corona torna in onda nonostante il divieto, rivelando dettagli e provocazioni. La puntata, intitolata “Il prezzo del successo – parte finale”, riaccende il dibattito pubblico e mette in luce le tensioni tra l’ex paparazzo e il sistema televisivo italiano. Un episodio che suscita interesse e riflessioni sulla figura di Corona e sulla trasparenza nel mondo dello spettacolo.

La nuova puntata di Falsissimo, pubblicata lunedì 26 gennaio e intitolata “ Il prezzo del successo – parte finale”, riaccende lo scontro tra Fabrizio Corona e una parte del sistema televisivo italiano. Nel video, l’ex re dei paparazzi torna a trattare argomenti che, secondo quanto riferito, erano stati oggetto di un’ordinanza del giudice del Tribunale di Milano che gli imponeva di non tornare su alcuni temi considerati sensibili. Nonostante il possibile rischio di sanzioni, Corona apre l’episodio rilanciando accuse che, nella sua narrazione, non riguardano più solo singole persone ma quello che definisce il “sistema Mediaset”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Fabrizio Corona choc: torna in onda nonostante il divieto e tira queste nuove bombe. Ha detto tutto

Approfondimenti su Fabrizio Corona

Fabrizio Corona torna in televisione nonostante il divieto, evidenziando tensioni nel mondo dello spettacolo italiano.

Mediaset ha presentato una denuncia contro Fabrizio Corona, contestandogli accuse di diffamazione e minacce rivolte ai vertici e ai conduttori dell’azienda.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

FABRIZIO CORONA SMASCHERA MARIA DE FILIPPI: IL SISTEMA SEGRETO CHE FA TREMARE MEDIASET

Ultime notizie su Fabrizio Corona

Argomenti discussi: Fabrizio Corona, denuncia choc da Mediaset: chiesto il divieto di usare social e cellulare; Fabrizio Corona sarebbe stato diffidato da Samira Lui in vista di Falsissimo; Caso Signorini-Corona, il giudice blocca la nuova puntata di Falsissimo di stasera e ogni pubblicazione online sul giornalista; Fabrizio Corona in lacrime per Belen e De Martino, il retroscena: Lei aveva questa cotta per il ragazzetto, lui piangeva.

Fabrizio Corona, puntata Falsissimo su Maria De Filippi, Gerry Scotti, Mediaset/ Anticipazioni: accuse chocFalsissimo non si ferma dopo il ricorso vinto da Alfonso Signorini: Fabrizio Corona pubblica comunque la nuova puntata ma con qualche modifica ... ilsussidiario.net

Fabrizio Corona non ferma Falsissimo: Signorini? Paura della verità/ Annuncio choc sulla nuova puntataFabrizio Corona replica ad Alfonso Signorini e annuncia che Falsissimo non si ferma: la nuova puntata ci sarà, l'annuncio ... ilsussidiario.net

Claudio Lippi dal letto d’ospedale: “Vorrei vedere saltare un po’ di teste” In terapia intensiva, il conduttore interviene a “Falsissimo” in una videochiamata con Fabrizio Corona per parlare di Mediaset. - facebook.com facebook

Al termine della puntata di #Falsissimo dedicata agli abbonati - puntata disponibile su X a dimostrazione che un sacco di gente guarda il contenuto senza versare un euro - Fabrizio Corona dice che «non è il potente che cade» ma è un sistema che deve nece x.com