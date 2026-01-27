Fabbrica fantasma e carta a rischio per pizze e carne sequestrate 6 tonnellate di materiale

I Carabinieri del NAS di Latina hanno scoperto una fabbrica abusiva in provincia di Frosinone, dove hanno sequestrato sei tonnellate di materiale tra carta e prodotti alimentari. Tra le merci trovate, ci sono carta

Non solo il cibo, ma anche ciò che lo avvolge può rappresentare un pericolo per la salute. È questo il principio che ha guidato una maxi-operazione dei Carabinieri del NAS di Latina in provincia di Frosinone, conclusasi con la chiusura di un intero stabilimento cartotecnico abusivo e il sequestro.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

