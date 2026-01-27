F1 Test Barcellona 2026 | è l’ora della Ferrari Leclerc subito in pista i tempi

La seconda giornata di test a Barcellona segna un momento importante per la Ferrari, con Charles Leclerc che è subito sceso in pista. Questi test sono fondamentali per valutare le prestazioni e prepararsi al Mondiale di F1. È un’occasione per analizzare i progressi della monoposto e ottimizzare la strategia di squadra in vista della stagione.

Scatta il momento della Ferrari nel day-2 degli importantissimi test di Barcellona prima del Mondiale: Leclerc scende in pista È un day-2 un po’ atipico a Barcellona, dove si stanno svolgendo i test delle monoposto in vista del prossimo Mondiale. Sono giorni molto importanti per il rodaggio delle vetture e le prove dei piloti: c’è chi pensa che proprio in questi momenti si deciderà un pezzo della nuova stagione. Ma le temperature non sono semplici da gestire: il clima non aiuta, si resta sotto i dieci gradi e l’asfalto è di poco più caldo. Per questo, nonostante l’inizio fosse previsto alle 9, si è fatto ben poco nei primi test della mattina.🔗 Leggi su Sportface.it

La seconda giornata di test a Barcellona vede il debutto ufficiale della Ferrari, con Hamilton e Leclerc in pista alle 9:00.

La seconda giornata di test a Barcellona offre l’opportunità di seguire in tempo reale le prove in pista di Ferrari e McLaren.

