F1 oggi Test Barcellona 2026 | orari martedì 27 gennaio tv programma streaming

Oggi, martedì 27 gennaio, si svolgono i test collettivi di Formula 1 al Montmelò, in vista del Mondiale 2026. La giornata include orari, programmazione e possibilità di streaming, offrendo un’anteprima delle nuove vetture e delle strategie in vista della stagione. L’evento è a porte chiuse e rappresenta un momento importante di preparazione per i team e gli appassionati di Formula 1.

Quest’oggi, martedì 27 gennaio, si svolgerà al Montmelò la seconda delle cinque giornate dei test collettivi a porte chiuse di Barcellona per la Formula Uno in preparazione del Mondiale 2026. Il circuito catalano è teatro questa settimana del debutto ufficioso delle nuove macchine dopo la grande rivoluzione regolamentare che entrerà in vigore quest’anno. LA DIRETTA LIVE DEI TEST DI F1 A BARCELLONA DALLE 9.00 Ogni team ha a disposizione un massimo di tre giornate per scendere in pista nello shakedown del Montmelò e la Ferrari ha scelto di cominciare proprio oggi la prima finestra di test pre-stagionali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1 oggi, Test Barcellona 2026: orari martedì 27 gennaio, tv, programma, streaming Approfondimenti su Test Barcellona F1 oggi, Test Barcellona 2026: orari 27 gennaio, tv, programma, streaming La seconda giornata dei test collettivi di Formula Uno si svolge oggi al Montmelò, in vista del Mondiale 2026. F1 oggi, Test Barcellona 2026: orari 26 gennaio, tv, programma, streaming Oggi, 26 gennaio, il circuito di Barcellona-Montmeló accoglie la prima sessione di test non ufficiali della Formula 1 2026. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Test Barcellona Argomenti discussi: Shakedown Barcellona, è di Hadjar il Day-1; F1, accesi i motori: primi test a porte chiuse al Montmeló (senza Ferrari), Hadjar il più veloce; Perché oggi la Ferrari non corre a Barcellona e i test F1 non si possono vedere in diretta TV; F1 | Test Barcellona, Day 1: Hadjar chiude in testa, poi Russell. F1 oggi, Test Barcellona 2026: orari 27 gennaio, tv, programma, streamingQuest'oggi, martedì 27 gennaio, si svolgerà al Montmelò la seconda delle cinque giornate dei test collettivi a porte chiuse di Barcellona per la Formula ... oasport.it F1, test di Barcellona in diretta: alle 9:00 piloti in pista, debutto per la Ferrari con Hamilton e LeclercLa diretta del secondo giorno dei test della Formula 1 2026 a Barcellona: giornata di debutto per la Ferrari che manda in pista Hamilton e Leclerc ... fanpage.it Primo giorno di test F1 2026 a Barcellona per Haas. Esteban Ocon parla della nuova monoposto: “La VF-26 funziona, ora impariamo e miglioriamo”. Tutte le prime impressioni del pilota e del team principal Komatsu - facebook.com facebook F1, test a Barcellona: Hadjar il più veloce davanti a Russell x.com

