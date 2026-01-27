L’export modenese ha raggiunto un valore di circa 13,4 miliardi di euro, confermando il ruolo di primo piano dell’economia locale. La provincia si distingue per la sua forte vocazione internazionale e per la qualità riconosciuta delle sue produzioni manifatturiere, che rappresentano un elemento chiave dello sviluppo economico regionale.

L'indagine di Lapam Confartigianato conferma il forte orientamento internazionale del sistema produttivo locale. Il comparto della meccanica è il principale comparto esportatore L’export rimane uno dei pilastri dell’economia della provincia di Modena, a conferma del forte orientamento internazionale del sistema produttivo locale e della qualità, apprezzata nel mondo, delle eccellenze prodotte dalle nostre imprese. Una conferma che arriva direttamente anche dall’ufficio studi Lapam Confartigianato che ha analizzato i dati delle esportazioni per l’area nei primi nove mesi del 2025. Complessivamente, l’export dei prodotti manifatturieri vale per la provincia di Modena quasi 13,4 miliardi di euro.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondimenti su Modena Export

L’export dei prodotti manifatturieri di Modena rappresenta un settore strategico, con un valore di circa 13,4 miliardi di euro.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Modena Export

Argomenti discussi: Export modenese da record, i prodotti manifatturieri valgono quasi 13,4 miliardi di euro; Aceto Balsamico Tradizionale Modena: 2025 da record - EFA News; Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP, il 2026 si apre con numeri da record; Export dei prodotti manifatturieri | Il sistema tiene e vale 13,4 miliardi Ma più esposto a choc esterni.

Lollobrigida, 'export da record, superati 70 miliardi'L'agroalimentare italiano sta vivendo una fase di straordinaria espansione: l'export ha superato i 70 miliardi di euro, con una crescita di 7 miliardi negli ultimi due anni. Un risultato da record, ... ansa.it

Export da record delle Marche: con +89% siamo primi in Italia. Il traino è la FarmaceuticaMa anche togliendo il miglior realizzatore della squadra, le Marche fanno meglio dell’Italia: +23,1% contro +21,2%. Oltre ad Ascoli Piceno, tutte le altre province registrano un segno ampiamente ... corriereadriatico.it

Emilia-Romagna e India più vicine: collaborazione per attrarre investimenti, talenti e rafforzare industria e manifattura Nel 2025 vale 640 milioni di dollari l’export dell'Emilia-Romagna in India.... - facebook.com facebook

Export 2026: come cambiano le regole Webinar gratuito il 28/01 con con @PromosItalia sugli aggiornamenti normativi e scenari doganali per le imprese di #Modena, #Ferrara e #Ravenna. Scadenza iscrizioni: 26/01 Info e registrazioni qui: mo.camcom.it/s x.com