Export europeo nella morsa dei cambi | l’euro sale e valute Asia calano

L’export europeo si trova sotto pressione a causa delle fluttuazioni valutarie, con l’euro in aumento e le valute asiatiche in calo. Questi cambi influenzano le relazioni commerciali tra le regioni e possono incidere sulla competitività delle imprese europee sui mercati internazionali. La situazione richiede attenzione alle dinamiche valutarie e alle strategie di mercato per affrontare le sfide attuali.

Roma, 27 gen. (askanews) – Unione europea e Gran Bretagna rischiano di trovarsi incastrate in una morsa di pressioni sul commercio con l’estero. Alle difficoltà che già si erano create con i dazi commerciali decisi dagli Usa, per quanto mitigati dagli accordi raggiunti sia da Bruxelles sia da Londra, ora si aggiungono nuove pressioni sui cambi valutari. Sia l’euro, che oggi ha sfiorato quota 1,20 sul dollaro, sia la sterlina Gb si ritrovano infatti ai livelli più elevati rispetto alla divisa statunitense da oltre quattro anni a questa parte: dal giugno del 2021. E in una economia globale in cui buona parte degli scambi di merci si effettua ancora utilizzando il dollaro come valuta di riferimento, questo significa creare un freno supplementare alle esportazioni.🔗 Leggi su Ildenaro.it

