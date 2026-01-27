Excelsior il Comune verso il cambio d’uso

L’Amministrazione comunale ha pianificato un intervento per modificare la destinazione d’uso dell’ex cinema Excelsior, trasformandolo da proprietà privata a spazio pubblico. Questa scelta mira a valorizzare l’area e a creare nuove possibilità di utilizzo per la comunità, con un’attenzione particolare alla riqualificazione urbana e alla fruibilità pubblica.

Sull’area dell’ex cinema Excelsior l’Amministrazione vuole cambiare in maniera radicale la destinazione d’uso dell’immobile: da privato a pubblico. L’accordo tra il Comune e la proprietà, in rotta per la mancata firma della convenzione, in merito al recupero dell’ex cinema, tramite una variante al piano regolatore ha previsto per lo stesso le destinazioni residenziale e commerciale. Destinazioni che sopravvivono al fallito accordo e probabilmente è sulla stessa variante che si dovrà intervenire per cancellare il privato residenziale e commerciale e sostituirlo con un utilizzo pubblico. Non si fa peccato, poi, se si ipotizza che la trasformazione della struttura da privata in pubblica sarebbe funzionale ad un esproprio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

