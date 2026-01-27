Ex Svar cambia il piano di zona Ecco tutte le novità

La riqualificazione dell’area Ex Svar prevede la realizzazione di oltre 170 alloggi e spazi dedicati ai servizi, come aree verdi, parcheggi e servizi per anziani e disabili. La nuova sistemazione include una piazza rialzata su via Romagnoli e una piastra commerciale per medie strutture di vendita, contribuendo a migliorare la qualità urbana e la vivibilità del quartiere.

Ecco tutte le novità del piano di zona "Ex Svar" del Comune di Latina, e che da oggi si chiamerà "Latina 2032", adottato dalla commissione Urbanistica con voto a maggioranza (due le astensioni da parte dell'opposizione). "Il nuovo Piano di zona prevede una soluzione abitativa di edilizia residenziale pubblica per oltre 600 abitanti – ha spiegato l'assessora all'Urbanistica, Annalisa Muzio – andando a dare un nuovo impulso al processo di riqualificazione già avviato in altre zone periferiche della città caratterizzate prevalentemente da un tessuto edilizio eterogeneo, e nelle quali si è intervenuti attraverso la costruzione di ambienti urbani in cui sia centrale il rapporto tra uomo e ambiente.

