Eventi come motore di sviluppo per il centro storico la scelta del Comune

L'Amministrazione di Montegrotto Terme punta sugli eventi come strumento per favorire lo sviluppo e la rivalutazione del centro storico, promuovendo iniziative che coinvolgono la comunità e attraggono visitatori. Questa strategia mira a rafforzare l’identità locale e a sostenere il rilancio economico del quartiere, valorizzando le risorse culturali e sociali presenti nel territorio.

L'Amministrazione comunale di Montegrotto Terme rilancia sugli eventi come motore di sviluppo per il centro storico. Nel 2026 i mercatini saranno 19, uno in più rispetto al 2025: la novità è il mercatino straordinario di sabato 14 febbraio dedicato a San Valentino, con espositori specializzati in articoli a tema dell’amore e della coppia. L'iniziativa è pensata per intercettare sia i turisti presenti nelle strutture termali sia i residenti del territorio, offrendo al contempo un'opportunità di visibilità e crescita per le attività commerciali locali. «I dati sull’andamento dei mercatini del 2025 - sottolinea il sindaco Riccardo Mortandello - ci indicano che la strategia che stiamo perseguendo per il rilancio del settore è buona: dopo anni di sostanziale stagnazione, abbiamo registrato un incremento del 25% nella presenza degli espositori.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondimenti su Montegrotto Terme

Il Comune di Foiano della Chiana ha approvato nuovi incentivi fiscali destinati al centro storico, nell’ambito del bilancio di previsione approvato dal Consiglio comunale nel 2025.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Montegrotto Terme

Argomenti discussi: Eventi For All; Weekend a Roma: 13 eventi da non perdere sabato 17 e domenica 18 gennaio; Turismo sportivo: numeri, trend e nuovi modelli di attrattività; Scoperta straordinaria a Fano: torna alla luce la Basilica di Vitruvio.

Torna Forcella in Musica!: la musica come motore di trasformazione urbana e culturaleTorna Forcella in Musica!, non solo una rassegna concertistica, ma un progetto culturale che ha saputo incidere profondamente sul territorio, trasformando uno spazio simbolico del centro storico di ... napolitoday.it

Grosjacques, i grandi eventi come motore di sviluppo turistico'Il futuro del turismo valdostano passa anche dalla volontà di valorizzare i grandi eventi come motori di sviluppo economico e culturale, ma anche dalla capacità reale di integrarli in una strategia ... ansa.it

Quanti sono, cosa offrono e quale sarà la strategia per crescere ancora di più. Obiettivo: attrarre flussi turistici durante tutto l’anno. L'appello alle istituzioni per un fronte comune Viaggio negli agriturismi umbri motore del turismo - facebook.com facebook