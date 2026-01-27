Eutanasia – Appello dei vescovi al senato per bloccare la legge

I vescovi italiani hanno rivolto un appello al Senato per bloccare la legge sull’eutanasia, sottolineando i rischi per i più fragili e l’importanza di tutelare la vita. Il cardinale Matteo Zuppi ha espresso preoccupazione riguardo alle derive eutanasiche e alla possibile depotenziamento dell’impegno pubblico nei confronti di chi è in condizioni di vulnerabilità.

Pro Vita & Famiglia esprime pieno sostegno e condivisione alle parole pronunciate dal cardinale Matteo Zuppi ( nella foto ) contro le derive eutanasiche nel dibattito politico in corso sul fine vita e sul rischio che una norma che legittima il suicidio assistito rischia di "depotenziare l'impegno pubblico verso i più fragili", che "potrebbero convincersi di essere divenuti ormai un peso". «Ci aspettiamo che la maggioranza e, in generale, tutti i parlamentari, soprattutto quelli che si dichiarano cattolici, percorrano la strada tracciata dal cardinale Zuppi e boccino subito il disegno di legge sul fine vita, la cui discussione ricomincerà in Senato a metà febbraio» dichiara Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia, commentando le parole con cui il presidente della Cei ha aperto, ieri, il Consiglio permanente dei vescovi italiani in corso a Roma.

