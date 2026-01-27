L’Italia batte la Polonia 4-0 e si prende il secondo posto nel girone D agli Europei 2026 di calcio a 5. Dopo la sconfitta contro il Portogallo all’esordio, gli azzurri si sono riscattati con una vittoria convincente, migliorando la differenza reti e rafforzando le speranze di passare il turno.

L’Italia ha sconfitto la Polonia con un perentorio 4-0 e si è issata al secondo posto nel gruppo D agli Europei 2026 di calcio a 5: dopo la battuta d’arresto iniziale contro il Portogallo (il tabellone recitò un bugiardo 6-2), gli azzurri hanno rialzato la testa contro i biancorossi e si sono così rilanciati nella lotta per qualificazione ai quarti di finale. Passeranno il turno le prime due classificate del raggruppamento: i lusitani sono già certi di avanzare nel torneo, mentre la nostra Nazionale si giocherà il tutto per tutto nell’ultimo match. Tutto si deciderà nello scontro diretto con l’Ungheria in programma giovedì 29 gennaio (ore 20. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Europei calcio a 5 2026, la classifica del girone dell’Italia: importante differenza reti favorevole

