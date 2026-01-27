Europei 2026 il Setterosa continua il rodaggio | esame Serbia per le azzurre

Le azzurre del Setterosa si preparano per la partita contro la Serbia nell’ambito degli Europei 2026, dopo aver superato il primo esame con successo. La squadra italiana continua il suo percorso di formazione, affrontando nuove sfide in un torneo di grande livello. Questo momento rappresenta un passo importante nel rodaggio della nazionale femminile di pallanuoto, con l’obiettivo di migliorare le proprie prestazioni e consolidare la propria posizione.

Il debutto è stato archiviato rapidamente, il torneo prosegue a ritmo incalzante ed è già tempo di proiettarsi sull’impegno successivo. Nell’incontro valevole per la seconda giornata del girone C degli Europei di pallanuoto femminile l’Italia affronta a Funchal, in Portogallo, la Serbia. La partita d’esordio contro la Croazia ha evidenziato la supremazia di una squadra che, dopo un inizio eccessivamente contratto, è uscita fuori in maniera prepotente: la rappresentativa tricolore ha fatto prevalere la propria maggior qualità e ha saputo esibire un gioco offensivo di ottimo livello. Qualcosa da rivedere in fase difensiva, soprattutto in vista delle partite decisive nelle quali determinate concessioni potrebbero essere pagate a caro prezzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Il Setterosa, la squadra nazionale femminile di pallanuoto, si sta preparando presso il Polo Natatorio di Ostia sotto la guida del coach Carlo Silipo.

