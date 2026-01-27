Europa contro i Pasdaran Teheran convoca l’ambasciatrice italiana e attacca Tajani | Irresponsabile

La situazione tra l’Unione Europea e l’Iran si sta intensificando, con Teheran che ha convocato l’ambasciatrice italiana e criticato le recenti mosse di Tajani. La disputa riguarda principalmente l’eventuale classificazione delle Guardie rivoluzionarie come organizzazione terroristica, evidenziando una fase di crescente tensione diplomatica tra le parti coinvolte.

La diplomazia europea attraversa una fase di forte tensione mentre Germania e Italia intensificano le pressioni sull'Unione Europea affinché assuma una posizione più dura nei confronti dell'Iran, in particolare sulla possibile inclusione delle Guardie rivoluzionarie iraniane (Pasdaran) nella lista delle organizzazioni terroristiche dell'UE. In un'intervista rilasciata al quotidiano israeliano Israel Hayom in occasione della Giornata della Memoria, il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul ha affermato che " un regime che evidentemente non ha altra scelta se non quella di sparare sulla propria popolazione ha perso ogni legittimità ", sostenendo che Berlino sta lavorando a Bruxelles affinché le Guardie rivoluzionarie, accusate di un ruolo centrale nella repressione delle proteste in Iran, vengano inserite nella lista nera dell'Unione.

