Euro sfiora 1,20 dollari aggiorna i massimi da oltre 4 anni

L’euro si avvicina a quota 1,20 dollari, raggiungendo i livelli più alti degli ultimi quattro anni. La valuta europea ha registrato un apprezzamento significativo, grazie a un calo del dollaro americano. Attualmente, si scambia a circa 1,1975, dopo aver toccato un massimo di 1,199. Questa dinamica evidenzia i recenti mutamenti nel mercato valutario e le tendenze di cambio tra euro e dollaro.

Roma, 27 gen. (askanews) – Euro a un soffio da quota 1,20 dollari. La valuta condivisa è tornata ad apprezzarsi in maniera consistente sul biglietto verde nel pomeriggio, specularmente a nuovi cali del dollaro e in serata si scambia a 1,1975, dopo aver toccato un picco a 1,199. L'euro sale così ai nuovi massimi dal giugno del 2021, creando in prospettiva potenziali nuovi freni alle esportazioni dei paesi dell'area valutaria, in un quadro già non facilitato dai dazi commerciali. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

